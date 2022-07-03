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Туреччина затримала російське судно з зерном із окупованого Бердянська - посол

"Європейська правда"Неділя, 3 липня 2022, 18:23
Судно ZHIBEK ZHOLY, фото vesselfinder.com

Турецька митниця затримала російське вантажне судно з зерном, вкраденим окупаційними силами і вивезеним із порту Бердянська.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі національного телемарафону, пише "Європейська правда".

"У нас є повна співпраця, судно зараз стоїть перед входом до порту. Воно затримане митними органами Туреччини. Завтра відбудеться міжвідомча нарада, на якій буде вирішено подальшу долю цього судна", - сказав Боднар.

Посол додав, що запит Генеральної прокуратури передано і Україна розраховує, що судно арештують, майно конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх причетних.

"З цим судном особлива ситуація, оскільки воно вперше намагалося використати тимчасово окупований порт Бердянська і потім зайти до турецького порту. Це нелегально і чесно кажучи це велика наглість і спроба фактично пробити такий коридор, щоб користуватися нагодою і вивозити майно", - сказав Боднар.

Нагадаємо, 1 липня у турецький порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська.

Раніше призначений окупантами глава так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький повідомив, що корабель вивіз з Бердянська 7 тисяч тонн українського зерна, викраденого росіянами.

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Суховантаж "Zhibek Zholy" був побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить він ходить під прапором РФ.

Теми: ТуреччинаРосіяокупація
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