Австралія додатково надасть Україні 14 БТР та 20 бронемашин "Bushmaster"

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив про надання Україні додатково військово-технічної допомоги на 100 млн доларів.

Про це він сказав на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми оголошуємо додаткові 100 млн доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Загалом ми вже надали 390 млн доларів", - сказав Албаніз

"Ми також додатково надаємо 14 БТР та 20 "Bushmaster" - броньовані транспортні засоби. Таким чином, загальна кількість "Bushmaster" склала 60 штук", - додав австралійський прем'єр.

За його словами, Австралія також надаватиме додаткове військове обладнання, безпілотники.

"Ми також надаватимемо додаткову допомогу прикордонним військам України", - сказав він.

Австралія раніше вже надала Україні шість легких буксируваних гаубиць M777 і боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, а також 20 захищених мобільних транспортних засобів Bushmaster, 14 захищених систем озброєння, військове спорядження.