Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Австралія додатково надасть Україні 14 БТР та 20 бронемашин "Bushmaster"

"Європейська правда"Неділя, 3 липня 2022, 19:56
Ентоні Албаніз і Володимир Зеленський, фото ОП

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив про надання Україні додатково військово-технічної допомоги на 100 млн доларів.

Про це він сказав на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми оголошуємо додаткові 100 млн доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Загалом ми вже надали 390 млн доларів", - сказав Албаніз

"Ми також додатково надаємо 14 БТР та 20 "Bushmaster" - броньовані транспортні засоби. Таким чином, загальна кількість "Bushmaster" склала 60 штук", - додав австралійський прем'єр.

За його словами, Австралія також надаватиме додаткове військове обладнання, безпілотники.

"Ми також надаватимемо додаткову допомогу прикордонним військам України", - сказав він.

Австралія раніше вже надала Україні шість легких буксируваних гаубиць M777 і боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, а також 20 захищених мобільних транспортних засобів Bushmaster, 14 захищених систем озброєння, військове спорядження.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Австраліязброя
Головне сьогодні

Російська авіація ввечері погрожувала Україні новими ударами

Біля Мелітополя підірвали міст, яким росіяни перевозили зброю на фронт - ССО

ЗСУ відійшли з Лисичанська після важких боїв

відеоЗСУ показали ідеальний тюнінг для російського танка

відеоРосіяни обстріляли Слов’янськ, багато вбитих та поранених – мер

фотоНа будинок у Бєлгороді впала частина ракети російського ЗРГК "Панцир" - The Insider

Усі новини...
Австралія
Австралія почала постачання Україні бронетранспортерів M113
Австралійський прем'єр поїде на саміт НАТО, щоб підтримати українців
Австрія пропонує створити для України новий механізм для підготовки до членства в ЄС
Останні новини
04:34
ISW: За захоплення Лисичанська відповідають двоє топ-військових РФ — настільки це важливо Путіну
03:54
У Британії підтримують ідею конфіскувати російські активи і передати їх Україні
03:07
G7 збирається вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту
02:10
ОК: ЗСУ ліквідували пів сотні росіян на півдні
01:28
Британія прийматиме конференцію щодо відновлення України у 2023 році
00:40
оновленоСтрілянина в Копенгагені: кілька людей загинули
23:57
Сумщина: росіяни обстріляли психоневрологічний інтернат, є постраждалі
23:47
Російська авіація ввечері погрожувала Україні новими ударами
23:36
фотоДонеччина: щонайменше 7 загиблих і 20 поранених цивільних за день
23:12
За час повномасштабної війни Україна повернула тіла понад 400 загиблих - Верещук
Усі новини...