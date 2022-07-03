Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля Мелітополя підірвали міст, яким росіяни перевозили зброю на фронт - ССО

Валентина РоманенкоНеділя, 3 липня 2022, 20:11
ілюстративне фото

3 липня невідомі підірвали залізничний міст між тимчасово окупованими Мелітополем та Токмаком.

Джерело: сайт Сил спеціальних операцій "Спротив"

Деталі: За даними розвідки, вибух стався в окупованому селі Любимівка. Зазначається, що саме цією гілкою окупанти переганяли ешелони зі зброєю та військовою технікою на фронт.

Крім цього 2 липня під Мелітополем, завдяки партизанам, "випадково" зійшов з рейок бронепоїзд з боєприпасами.

Подія трапилась між Якимівкою та Мелітополем.

У квітні на цій ділянці невідомими також був підірваний залізничний міст, зазначають Сили спецоперацій.

Читайте також: Про що мовчить Мелітополь: як місто живе в окупації

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьвійна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни форсували Сіверський Донець, закріплюються біля Білогорівки

оновленоСтрілянина в Копенгагені: кілька людей загинули

Російська авіація ввечері погрожувала Україні новими ударами

Біля Мелітополя підірвали міст, яким росіяни перевозили зброю на фронт - ССО

ЗСУ відійшли з Лисичанська після важких боїв

відеоЗСУ показали ідеальний тюнінг для російського танка

Усі новини...
Запорізька область
ЗМІ: В Мелітополі вибухи, кажуть про удар по зайнятому росіянами аеродрому
Енергодар: окупанти можуть повністю відключити український зв'язок 
Бойовика "ДНР" посадили на 15 років, йшов з окупантами захоплювати Запоріжжя
Останні новини
08:22
Росія після Лисичанська перейде до захоплення Донеччини – британська розвідка
08:00
Гайдай про захоплення Лисичанська: Росіяни переважали вдесятеро
07:53
У Росії заговорили про санкції для Maxar, чиї супутники фіксують наслідки війни
06:50
Зведення Генштабу: Росіяни форсували Сіверський Донець, закріплюються біля Білогорівки
06:00
Штайнмаєр: Війна в Україні викликала сильні зміни, ми на порозі нової ери
05:15
Росія посилила субмариною присутність в Чорному морі
04:34
ISW: За захоплення Лисичанська відповідають двоє топ-військових РФ — настільки це важливо Путіну
03:54
У Британії підтримують ідею конфіскувати російські активи і передати їх Україні
03:07
G7 збирається вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту
02:10
ОК: ЗСУ ліквідували пів сотні росіян на півдні
Усі новини...