Біля Мелітополя підірвали міст, яким росіяни перевозили зброю на фронт - ССО

3 липня невідомі підірвали залізничний міст між тимчасово окупованими Мелітополем та Токмаком.

Джерело: сайт Сил спеціальних операцій "Спротив"

Деталі: За даними розвідки, вибух стався в окупованому селі Любимівка. Зазначається, що саме цією гілкою окупанти переганяли ешелони зі зброєю та військовою технікою на фронт.

Крім цього 2 липня під Мелітополем, завдяки партизанам, "випадково" зійшов з рейок бронепоїзд з боєприпасами.

Подія трапилась між Якимівкою та Мелітополем.

У квітні на цій ділянці невідомими також був підірваний залізничний міст, зазначають Сили спецоперацій.

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