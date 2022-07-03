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Біля Мелітополя підірвали міст, яким росіяни перевозили зброю на фронт - ССО

Валентина РоманенкоНеділя, 3 липня 2022, 20:11
Біля Мелітополя підірвали міст, яким росіяни перевозили зброю на фронт - ССО
ілюстративне фото

3 липня невідомі підірвали залізничний міст між тимчасово окупованими Мелітополем та Токмаком.

Джерело: сайт Сил спеціальних операцій "Спротив"

Деталі: За даними розвідки, вибух стався в окупованому селі Любимівка. Зазначається, що саме цією гілкою окупанти переганяли ешелони зі зброєю та військовою технікою на фронт.

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Крім цього 2 липня під Мелітополем, завдяки партизанам, "випадково" зійшов з рейок бронепоїзд з боєприпасами.

Подія трапилась між Якимівкою та Мелітополем.

У квітні на цій ділянці невідомими також був підірваний залізничний міст, зазначають Сили спецоперацій.

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Теми: Запорізька областьвійна
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