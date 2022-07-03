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Із 24 лютого через війну загинули 89 спортсменів та тренерів – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 3 липня 2022, 21:45
Із 24 лютого через війну загинули 89 спортсменів та тренерів – Зеленський
Володимир Зеленський і Томас Бах, фото ОП

З початку широкомасштабної російської агресії в Україні загинули 89 спортсменів і тренерів, 13 – опинилися в полоні.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, передає Укрінформ

Пряма мова Зеленського: "Багато українських спорстменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спортсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій. 13 – були захоплені і знаходяться у російському полоні".

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Деталі: Він також наголосив на тому, що понад 100 тис. спортсменів не мають змоги тренуватися, а низка спортивних об’єктів зруйновані.

У свою чергу, президент МОК Томас Бах повідомив, що комітет збирається збільшити бюджет фонду на підтримку українських спортсменів з 2,5 млн до 7,5 млн доларів. Комітет допомагає 3 тисячам українських спортсменів.

Бах також заявив, що МОК не бачить підстав знімати санкції з російських і білоруських спортсменів і продовжить не допускати їх до міжнародних змагань.

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"Наша позиція щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від змагань є незмінною і визначає те, щоб не скасовувати цю рекомендацію", - сказав він.

Теми: Зеленськийвійнаспорт
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