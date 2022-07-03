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Українців в окупованому Криму закликають саботувати мобілізацію

Валентина РоманенкоНеділя, 3 липня 2022, 22:35
Українців в окупованому Криму закликають саботувати мобілізацію

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликає кримчан саботувати мобілізацію російських загарбників.

Джерело: офіційна Facebook-сторінка

Дослівно: "Закликаємо наших громадян у тимчасово окупованому Криму зробити все можливе, аби уникнути будь-якої участі у військових формуваннях країни-агресора. Саботуйте рішення окупантів!

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Пам’ятайте, ваше життя - найдорожче, що у вас є! Якщо ви все ж не зможете уникнути мобілізації і вас залучатимуть до участі у війні, то за першої ж нагоди здавайтеся в полон. Цим ви збережете своє життя та не виконуватимете злочинних наказів.

Важливо! Виконання злочинних наказів, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури, будуть кваліфіковані як злочини без строків давності, отже рано чи пізно ви понесете передбачену законодавством України та міжнародним правом відповідальність. Навіть якщо ви були мобілізовані на війну з Україною примусово".

Деталі: Днями на ресурсах окупаційної адміністрації РФ у тимчасово окупованому Криму з’явився указ так званого "глави республіки крим", яким створено так звану "призовну комісію з мобілізації", затверджено положення про неї та доручено створити в "муніципальних районах та міських округах" відповідні комісії нижчого рівня.

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Вказані кроки окупаційної адміністрації свідчать, що РФ готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території. Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу, наголошують у представництві президента України.

Нагадаємо: Призов і мобілізація українських громадян до збройних сил держави-окупанта є грубим порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Теми: Кримвійна
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