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За час повномасштабної війни Україна повернула тіла понад 400 загиблих - Верещук

Валентина РоманенкоНеділя, 3 липня 2022, 23:12
Ірина Верещук. фото МінТоТ

Україні вдалося повернути тіла понад 400 загиблих протягом повномасштабної війни з Росією.

Джерело: віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "У нас уже більше 400 тіл, які ми повернули… Але це точно мало, бо ми знаємо, що тіл є набагато більше. Росія не хоче показувати своїм громадянам масові передачі тіл. Вони розуміють, до якого вибуху це призведе, тому роблять це ледь не потайки, роблять це, не афішуючи, і намагаються не передавати нам тіл.

Ще поясню одну ситуацію, яка є проблемою і буде проблемою в майбутньому. Ми проводимо ідентифікацію і генетичну експертизу за європейськими протоколами. Росія ж не підтримує європейські протоколи в принципі Перебуваючи у стані орди та середньовіччя, вони мають свої протоколи.

І в майбутньому це буде великою проблемою, бо ті експертизи, які проводять вони, генетичні, точно не будуть співпадати, і ми, можливо, не будемо бачити у списках тих тіл, які вони нам будуть навіть передавати. Це проблема, але ми теж думаємо, як її вирішити".

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