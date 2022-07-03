Російська авіація ввечері погрожувала Україні новими ударами

Ввечері 3 липня російські літаки облетіли кордони України, погрожуючи ракетними ударами, тому в багатьох регіонах оголошувалася повітряна тривога.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону і в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Щойно в центральній території України і на сході було оголошено повітряну тривогу… Цього разу російські літаки, які носять під крилами сумнозвісні ракети Х-22, злетіли з аеродрому "Шайковка" (Калузької області РФ -ред), облетіли довкола України, покрутилися біля Криму, погрожували Україні новими ударами. Обстрілів цього разу, на щастя, не було".

Деталі: Ігнат нагадав, що ігнорувати повітряну тривогу не можна. Ракети класу Х, які наразі часто використовує РФ - це надзвукові крилаті ракети великої дальності, які надзвичайно важко вразити, тому вони несуть значну загрозу.

Додатково: За даними речника ПС, зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ у неділю 3 липня (день свого професійного свята) записали в свій актив 2 знищені російські безпілотники.