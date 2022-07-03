Сумщина: росіяни обстріляли психоневрологічний інтернат, є постраждалі

Російські війська у неділю ввечері обстріляли Атинський психоневрологічний інтернат на Сумщині, постраждало троє пацієнтів.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook

Дослівно: "О 20 годині росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. За півгодини – накрили з артилерії. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток.

Як мінімум троє людей постраждали – це мирні люди, пацієнти інтернату. Наразі вони в лікарні".

Деталі: Живицький повідомив, що загалом протягом дня росіяни випустили по області понад 230 мін та снарядів різного калібру.

Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.