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Сумщина: росіяни обстріляли психоневрологічний інтернат, є постраждалі

Катерина ТищенкоНеділя, 3 липня 2022, 23:57
наслідки обстрілу Сумщини 3 липня, фото з Facebook Живицького

Російські війська у неділю ввечері обстріляли Атинський психоневрологічний інтернат на Сумщині, постраждало троє пацієнтів.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook

Дослівно: "О 20 годині росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. За півгодини – накрили з артилерії. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток.

Як мінімум троє людей постраждали – це мирні люди, пацієнти інтернату. Наразі вони в лікарні".

Деталі: Живицький повідомив, що загалом протягом дня росіяни випустили по області понад 230 мін та снарядів різного калібру.

Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.

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Теми: Сумська областьвійнамедицина
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