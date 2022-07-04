Британія прийматиме конференцію щодо відновлення України у 2023 році

Наступного року Британія проведе конференцію URC2022, присвячену відновленню України.

Джерело: Reuters з посиланням на британську міністерку закордонних справ Ліз Трасс

Деталі: Британія працює з Україною та іншими країнами над проведенням конференції наступного року, і вона увійде до наглядової ради, щоб координувати дії України та її союзників щодо відновлення.

Нагадаємо:

Цьогоріч конференція URC2022 відбудеться в швейцарському Лугано 4 та 5 липня. Порядок денний включає, зокрема, пріоритети, методи та принципи реконструкції. Конференція спрямована на те, щоб підкреслити широку підтримку міжнародних партнерів процесу відновлення в Україні.

Також Британія та Данія готують на серпень спеціальну донорську конференцію на підтримку України.