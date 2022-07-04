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Британія прийматиме конференцію щодо відновлення України у 2023 році

Анастасія КалатурПонеділок, 4 липня 2022, 01:28
ФОТО: GETTY

Наступного року Британія проведе конференцію URC2022, присвячену відновленню України.

Джерело: Reuters  з посиланням на британську міністерку закордонних справ Ліз Трасс

Деталі: Британія працює з Україною та іншими країнами над проведенням конференції наступного року, і вона увійде до наглядової ради, щоб   координувати дії України та її союзників щодо відновлення.

Нагадаємо:

  • Цьогоріч конференція URC2022 відбудеться  в швейцарському Лугано 4 та 5 липня. Порядок денний включає, зокрема, пріоритети, методи та принципи реконструкції. Конференція спрямована на те, щоб підкреслити широку підтримку міжнародних партнерів процесу відновлення в Україні.
  • Також Британія та Данія готують на серпень спеціальну донорську конференцію на підтримку України.

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Теми: Велика Британіявійна
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