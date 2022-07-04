Британія прийматиме конференцію щодо відновлення України у 2023 році

Наступного року Британія проведе конференцію URC2022, присвячену відновленню України.

Джерело: Reuters з посиланням на британську міністерку закордонних справ Ліз Трасс

Деталі: Британія працює з Україною та іншими країнами над проведенням конференції наступного року, і вона увійде до наглядової ради, щоб координувати дії України та її союзників щодо відновлення.

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