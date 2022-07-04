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G7 збирається вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту

Анастасія КалатурПонеділок, 4 липня 2022, 03:07
G7 збирається вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту
ФОТО: GETTY

G7 планує вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту.

Джерело: DW, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, якого цитує  Kyodo 

Пряма мова: "Ми встановимо верхню межу на рівні приблизно половини від поточної ціни і створимо механізм, який не дозволить купувати її дорожче".

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Деталі: Раніше в G7 за підсумками саміту заявили, що верхня межа цін буде погоджена за підсумками "консультацій з міжнародними партнерами". Розглядається варіант заборонити всі послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною вище за граничну.

Що передувало:

  • Раніше повідомлялося, що лідери країн Групи Семи близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, що зменшить доходи держави-агресора від її продажу до моменту вступу в силу ембарго на морську нафту з РФ.
  • Таким чином країни прагнуть стабілізувати світові ринки нафти і сподіваються знизити на них ціни. У разі обмеження ціни (встановлення прайс-кепів) російська нафта зможе і надалі надходити до споживачів у всьому світі, хоча багаті демократії дедалі частіше запроваджують ембарго проти нафти з РФ у своїх країнах.

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Теми: G7нафтаРосія
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