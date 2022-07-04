Штайнмаєр: Війна в Україні викликала сильні зміни, ми на порозі нової ери

Війна Росії проти України стала причиною найсильнішої динаміки геополітичних і геоекономічних змін, і світ перебуває "на порозі нової ери".

Джерело: агентство KNA та DW з посиланням на президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра

Деталі: Зазначається, що наслідки цих змін віддалено не передбачувані. За словами Штайнмаєра, після війни в Україні не можна буде займатися політикою та бізнесом так, ніби нічого не сталося.

Пандемія та війна в Україні дали зрозуміти, наскільки на другій фазі глобалізації ми стали залежними від сировини та первинних продуктів із країн у всьому світі. Штайнмаєр сказав, що необхідно знаходити нових партнерів, наприклад, Сингапур, Індонезію чи країни Африки – за його словами, замість того, щоб розглядати їх як країни, які мають потреби, треба визнати їх важливими партнерами, які можуть допомогти існувати в новому світі.

Пряма мова: Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не забуваючи про наші цілі - світовий порядок, заснований на правилах, та ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка".

Нагадаємо: Також Штайнмаєр заявив, що війна РФ проти України поставила хрест на ідеї спільного європейського дому, озвучену ще президентом СРСР Міхаілом Горбачовим.