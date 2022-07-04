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Через ворожі обстріли на Харківщині горіла школа, СТО і поле пшениці

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 липня 2022, 08:31
фото ДСНС

Минулої доби на Харківщині рятувальники гасили 10 пожеж, викликаних обстрілами.

Джерело: пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: 5 пожеж, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Харківському районі , 2 - в Ізюмському та 2 — в Чугуївському районах  області, а також у Шевченківському районі Харкова.

Горіли будівля навчального закладу, СТО, триповерховий житловий будинок, господарча споруда, гараж, а також хвойна підстилка, суха трава та пшениця (поле 30 га).

Дослівно: "Сьогодні вночі внаслідок ракетного обстрілу сталася пожежа в будівлі навчального закладу, що в Шевченківському районі міста Харкова.

Триповерхова будівля зазнала серйозних руйнацій. Площа пожежі складала близько 60 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 30 людей особового складу ДСНС.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!".

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Деталі: За даними Синєгубова, попередньо - постраждалих немає, у гімназії нікого не було.

На території області ворог протягом доби стріляв по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди.

Протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 мирних людей. Всі загиблі - жителі села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії.

Теми: Харківська областьДСНСвійна
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