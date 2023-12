НАТО в найближчій перспективі не змінить позицію щодо членства України - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить зараз передумов для зміни НАТО своєї практичної політики щодо набуття членства України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"Тобто я очікую, що найближчим часом з боку НАТО продовжаться підтвердження, що двері відкриті, і рішення Бухарестського саміту залишається в силі. Україна так само залишається на треку євроатлантичної інтеграції, але я не бачу потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Європейського Союзу і почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України в Альянс", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що за останні чотири місяці Євросоюз значно вирвався вперед у відносинах з Україною, а НАТО залишилося на місці.

"Є НАТО, як об’єднання країн, які ухвалюють рішення консенсусом. Так от, в цьому єдиному колі було, на мою думку, ухвалене неформальне рішення: для того, щоб Росія не використовувала аргумент про те, що вона воює з НАТО, Альянс як єдність буде на другорядних ролях. Вони зараз переформатували свій пакет допомоги, там щось відбуватиметься, але стратегічно було ухвалене рішення, що НАТО не буде на передових ролях в підтримці України", - пояснив Кулеба.

Водночас у НАТО була створена так звана coalition of the willing – коаліція тих, хто бажає брати участь в коаліції – і багато з членів цієї коаліції є членами НАТО.

"І от вони надають конкретну допомогу. Тому треба дуже сильно розрізняти допомогу від Сполучених Штатів як члена НАТО, і допомогу від НАТО, де все це координується Секретаріатом і надається нам. Я вважаю, що було ухвалене таке рішення: не пускати НАТО на провідні ролі. Ухвалене воно було окремою групою впливових держав-членів Альянсу, і наразі воно імплементується", - сказав міністр.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 820 мільйонів доларів, до якого входять дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

На саміті НАТО в Мадриді президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.

Своєю чергою, лідери саміту НАТО в Мадриді затвердили комплексний пакет допомоги Україні. Пакет включає безпекові комунікації, поставки пального, медичне обладнання, обладнання для протистояння біологічній, хімічній і ядерній зброї, устаткування для боротьби з дронами.