ЗСУ знищили понад 36 тисяч російських солдатів - Генштаб

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила убитими в Україні близько 36200 військових.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 36200 (+230) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1589 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од,

артилерійських систем– 804 (+3) од,

РСЗВ / MLRS - 246 (+0) од,

засоби ППО - 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),

крилаті ракети - 144 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11) од,

спеціальна техніка - 65 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Дані постійно уточнюються.