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ЗСУ знищили понад 36 тисяч російських солдатів - Генштаб

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 липня 2022, 09:12
ЗСУ знищили понад 36 тисяч російських солдатів - Генштаб
ілюстративне фото ДШВ

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила убитими в Україні близько 36200 військових.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 36200 (+230) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1589 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од,
  • артилерійських систем– 804 (+3) од,
  • РСЗВ / MLRS - 246 (+0) од,
  • засоби ППО - 105 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),
  • крилаті ракети - 144 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 65 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Дані постійно уточнюються.

Теми: війна
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