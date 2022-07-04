ЗСУ знищили понад 36 тисяч російських солдатів - Генштаб
Понеділок, 4 липня 2022, 09:12
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила убитими в Україні близько 36200 військових.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 36200 (+230) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1589 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од,
- артилерійських систем– 804 (+3) од,
- РСЗВ / MLRS - 246 (+0) од,
- засоби ППО - 105 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),
- крилаті ракети - 144 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11) од,
- спеціальна техніка - 65 (+1).
Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Дані постійно уточнюються.
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