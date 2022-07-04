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ЗСУ підійшли впритул до Херсона, але зброї ще не достатньо – Economist

Олена РощінаПонеділок, 4 липня 2022, 10:36
ЗСУ підійшли впритул до Херсона, але зброї ще не достатньо – Economist
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Збройні сили України підійшли впритул до околиць окупованого Херсона, проте ще не мають потрібних сил та засобів для звільнення міста, пише видання "The Economist".

Джерело: "The Economist" із посиланням на розвідників та бійців

Дослівно: "Збройні сили країни вже можуть похвалитися тактичними успіхами. Військовий розвідник каже, що зараз передові частини знаходяться в радіусі снайперської дії (за кілометр) від околиць Херсона. 

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"Наступні тиждень-два будуть ще цікавішими", – обіцяє він.

Те, що зараз відбувається, ще не схоже на повноцінний контрнаступ. Україна як і раніше зосереджена на тому, щоб зупинити неухильне просування Росії на сході – 2 липня її війська відступили від Лисичанська в Луганській області – і її південне угруповання не має переваги у співвідношенні три до одного, яку рекомендують стратеги для успішного наступу. Солдати скаржаться на критичну нестачу боєприпасів і піхоти".

Деталі:  Командир української розвідки з позивним Бандерас каже, що ситуація може змінитися, лише якщо на південному фронті буде використовуватися більше західних ракетних систем. Наразі там дислокується лише кілька гаубиць M777.

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Інший український боєць розповів, що ворог побудував під землею укріплені бункери. Коли українці намагаються витіснити росіян, ті повертаються в більшій кількості. 

"Їхні десять стають сотнею", – каже боєць Сергій.

Російські війська добре захищають свої бази підрозділами протиповітряної оборони та прикриваються мирними жителями, які не виїхали, нарікає військовий.

"Ми не можемо стріляти по своїх", – каже він.

Відкрита низовина Херсонщини робить українські сили оборони вразливими до російської артилерії.

За даними видання, говорять про серйозні втрати в районах на південь від Зеленодольська, а особливо дорого обійшлася травнева спроба переправитися через річку Інгулець біля села Давидів Брід – важливого для наступу на Каховку. 

 

Видання поговорило і з тими, хто виїхав з окупації. Наприклад, родина з 5-ма дітьми вибиралася з села Довгове на човні, потім полями й замінованими дорогами, бо обстріли стали надто інтенсивними і "жодна сторона не збирається здаватися".

Теми: ХерсонХерсонська областьвійнадеокупація
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