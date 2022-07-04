Папа Франциск після візиту в Канаду хоче відвідати Москву і Київ

Папа Римський Франциск висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би якнайшвидше відвідати Москву та Київ.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Говорячи про ситуацію в Україні, Франциск зазначив, що між державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном і міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим були контакти щодо можливої ​​поїздки до Москви.

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Агентство наголошує, що жоден Папа ніколи не відвідував Москву, і Франциск неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну.

Минулого четверга він непрямо звинуватив її у веденні "жорстокої та безглуздої агресивної війни".

Ватикан запитував РФ про поїздку кілька місяців тому. Франциск тоді зазначав, що Москва відповіла про невідповідність моменту.

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Тепер Франциск натякнув, що зараз, можливо, ситуація змінилася.

"Я хотів би поїхати (в Україну), і я хотів спочатку поїхати до Москви. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби тільки російський президент дав мені маленьке вікно, щоб послужити справі миру… І тепер можливо, після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати до України", - сказав він.

"Передусім потрібно поїхати до Росії, щоб спробувати чимось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях", - додав Папа Римський.

Папа Франциск відвідує Канаду з 24 по 30 липня.

Раніше Папа Франциск заявляв, що не підтримує президента країни-агресора Владіміра Путіна, але відмовився говорити про "добро і зло" в контексті війни Росії проти України.

Також він припускав, що війну могли "спровокувати" або не змогли їй запобігти, натякнувши на відповідальність НАТО.