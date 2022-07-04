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Шпигували за ЗСУ на півдні України: СБУ викрила російських агентів

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 липня 2022, 11:54
фото СБУ

Служба безпеки України заявляє про нейтралізацію російської агентурної групи, яка збирала розвіддані щодо оборони причорноморських районів.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова Дехтяренка: "У ході спецоперації у Миколаївській області затримано 3 глибоко законспірованих ворожих агентів. Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів.

Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами. Для цього використовували заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали".

Деталі: За даними української спецслужби, крім збору розвідданих, зловмисники агітували людей підтримати окупантів і виправдовували їх злочини.

 

Таким чином, вони намагались розхитувати обстановку в регіоні та розширити коло своїх спільників, наголосив речник СБУ.

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Вказано, що під час обшуків за місцями перебування російських агентів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами незаконних дій.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за:

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України),

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада),

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.

За даними джерела УП, суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

Теми: СБУвійнаМиколаївська область
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