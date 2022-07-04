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Французькі журналісти потрапили під обстріл у Слов'янську 

Олена РощінаПонеділок, 4 липня 2022, 12:22
Слов'янськ обстріляли під час зйомок FRANCE 24, фото ДСНС

Кореспонденти французького телеканалу "France 24" знімали сюжет у Слов'янську і потрапили під обстріл 3 липня. 

Джерело: ДСНС України й YpuTube FRANCE 24

Деталі: Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що робота журналістів французького телеканалу France 24 над сюжетом про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом осіян.

Мешканці міста прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, аж почався обстріл. 

Кадри "прильотів" журналісти із сюжету не вирізали.

Журналісти зазначають, що з захопленням Лисичанська російська армія зосередиться на решті Донбасу та містах Краматорськ і Слов'янськ. Останній зазнав інтенсивного обстрілу в неділю, що й зафіксувала камера. 

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Теми: Донецька областьСлов'янськвійнаЗМІ
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