Французькі журналісти потрапили під обстріл у Слов'янську 

Слов'янськ обстріляли під час зйомок FRANCE 24, фото ДСНС

Кореспонденти французького телеканалу "France 24" знімали сюжет у Слов'янську і потрапили під обстріл 3 липня.

Джерело: ДСНС України й YpuTube FRANCE 24

Деталі: Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що робота журналістів французького телеканалу France 24 над сюжетом про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом осіян.

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Мешканці міста прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, аж почався обстріл.

Кадри "прильотів" журналісти із сюжету не вирізали.

ВІДЕО ДНЯ

Журналісти зазначають, що з захопленням Лисичанська російська армія зосередиться на решті Донбасу та містах Краматорськ і Слов'янськ. Останній зазнав інтенсивного обстрілу в неділю, що й зафіксувала камера.