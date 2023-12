Путін не надішле Байдену вітальну телеграму: у Кремлі пояснили чому

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін нині не надсилатиме керівництву США привітання з Днем незалежності через "кульмінацію недружньої політики Вашингтона".

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ні, цього року не йтиме вітальна телеграма.

Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне направлення такого вітального послання".

Деталі: У свою чергу президент України Володимир Зеленський привітав США та президента цієї країни Джо Байдена із Днем незалежності, який відзначається 4 липня. Глава держави побажав дружньому народу США миру та процвітання та подякував за лідерську допомогу у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності.

Happy Independence Day to the people of 🇺🇸 and @POTUS! I wish the friendly people of 🇺🇸 peace and prosperity. I appreciate the leadership assistance of the United States in Ukraine's defending of common values - Freedom, Democracy and Independence.