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Путін не надішле Байдену вітальну телеграму: у Кремлі пояснили чому

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 липня 2022, 12:44
Путін не надішле Байдену вітальну телеграму: у Кремлі пояснили чому
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У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін нині не надсилатиме керівництву США привітання з Днем незалежності через "кульмінацію недружньої політики Вашингтона".

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ні, цього року не йтиме вітальна телеграма.

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Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне направлення такого вітального послання".

Деталі: У свою чергу президент України Володимир Зеленський привітав США та президента цієї країни Джо Байдена із Днем незалежності, який відзначається 4 липня. Глава держави побажав дружньому народу США миру та процвітання та подякував за лідерську допомогу у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності.

Нагадаємо: Росія 8 років вела проти України гібридну військову агресію, а 24 лютого 2022 року ця держава-терорист розпочала повномасштабну війну.

Теми: ПутінРосіяСШАвійна
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