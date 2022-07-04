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70 висланих дипломатів РФ залишили Болгарію, відлітали у футболках з Путіним

"Європейська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 12:51

Два російські урядові літаки взяли на борт 70 висланих з Болгарії дипломатів та їхні родини в неділю і вилетіли з Софії до Москви.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

За даними болгарської преси, загальна кількість пасажирів, які покинули країну, становить понад 180 осіб.

 

Минулого четверга Болгарія оголосила персонами нон грата 70 російських дипломатів, що стало найбільшою висилкою з тих пір, як Велика Британія вислала 105 радянських дипломатів під час холодної війни в 1971 році.

Як повідомляється, не всі 70 висланих осіб є дипломатами, деякі з них є технічним персоналом, таким як кухарі, водії або садівники.

Серед висланих російських дипломатів, які вирушили до Москви, був і другий номер російського посольства Філіп Воскресенський, який заявив, що жоден із росіян "висланих незаконно, нахабно" не працював проти Республіки Болгарія.

"Ніхто не може зіпсувати російсько-болгарські відносини, ніхто", - сказав Воскресенський, виступаючи в аеропорту.

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Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Болгарія звела "до мінімуму, навіть до нуля" можливість функціонування російського посольства в Софії.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко попередив, що Москва повинна вирішити, зберігати чи закривати російську дипломатичну присутність у Болгарії.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю. 

Росія після цього висунула ультиматум, у якому містилася погроза закрити російське посольство, якщо Софія не скасує висилку до полудня п'ятниці.

Петков відхилив російський ультиматум, заявивши, що поведінка Росії неприйнятна.

Теми: Чехія
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