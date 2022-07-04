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70 висланих дипломатів РФ залишили Болгарію, відлітали у футболках з Путіним

"Європейська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 12:51

Два російські урядові літаки взяли на борт 70 висланих з Болгарії дипломатів та їхні родини в неділю і вилетіли з Софії до Москви.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

За даними болгарської преси, загальна кількість пасажирів, які покинули країну, становить понад 180 осіб.

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Минулого четверга Болгарія оголосила персонами нон грата 70 російських дипломатів, що стало найбільшою висилкою з тих пір, як Велика Британія вислала 105 радянських дипломатів під час холодної війни в 1971 році.

Як повідомляється, не всі 70 висланих осіб є дипломатами, деякі з них є технічним персоналом, таким як кухарі, водії або садівники.

Серед висланих російських дипломатів, які вирушили до Москви, був і другий номер російського посольства Філіп Воскресенський, який заявив, що жоден із росіян "висланих незаконно, нахабно" не працював проти Республіки Болгарія.

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"Ніхто не може зіпсувати російсько-болгарські відносини, ніхто", - сказав Воскресенський, виступаючи в аеропорту.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Болгарія звела "до мінімуму, навіть до нуля" можливість функціонування російського посольства в Софії.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко попередив, що Москва повинна вирішити, зберігати чи закривати російську дипломатичну присутність у Болгарії.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю. 

Росія після цього висунула ультиматум, у якому містилася погроза закрити російське посольство, якщо Софія не скасує висилку до полудня п'ятниці.

Петков відхилив російський ультиматум, заявивши, що поведінка Росії неприйнятна.

Теми: Чехія
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