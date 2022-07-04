У МЗС відреагували на готовність Папи Франциска здійснити візити до України і Росії

У міністерстві закордонних справ вважають, що візит Папи Франциска до України сприятиме відновленню миру на українській землі та підтверджують запрошення понтифіка відвідати Україну.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що українська сторона неодноразово висловлювала запрошення Папі Римському відвідати Україну.

"Ми вважаємо, що цей візит посилить роль понтифіка в відновленні миру на українській землі, а також підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію Росії", - зауважив Ніколенко.

Речник назвав показовим те, що в Москві наразі всіляко ігнорують готовність Святішого Отця відвідати Росію.

"Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру. Настав час поглибити зв‘язки з тими, хто цього щиро прагне", - сказав Ніколенко.

"Поновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро неодмінно переможе російське зло", - додав він.

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Цими вихідними у інтерв’ю агентству Reuters Папа Франциск висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би якнайшвидше відвідати Москву та Київ.

Ватикан запитував РФ про поїздку кілька місяців тому. Франциск тоді зазначав, що Москва відповіла про невідповідність моменту.

Папа Франциск відвідує Канаду з 24 по 30 липня.

Після початку війни Папу Римського Франциска до України запрошували президент Володимир Зеленський, глава МЗС Дмитро Кулеба, мер Києва Віталій Кличко, глава УГКЦ Святослав Шевчук.

За словами посла України у Ватикані, Росія тиснула на Ватикан, щоб Папа не їхав до України.