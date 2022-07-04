Ситуація на кордоні: ударних сил для відновлення наступу армії РФ не зафіксовано

Українські прикордонники наразі не фіксують формування ударного угрупування російських військ для наступу з території Білорусі, Придністров’я чи через Сумську та Чернігівську область.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу у медіацентрі "Україна - Укрінформ" 4 липня

Пряма мова: "Суттєвих змін в обстановці і характері діяльності збройних сил РБ ми на даний момент не відмічаємо. Ознак формування наступальних угруповувань противника не виявлено. Підрозділи зс Білорусі на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Брестської та Гомельської областей.

На Придністровському сегменті ситуацій також не зазнала суттєвих змін. Ми разом з іншими складовими сектору безпеки і оборони продовжуємо посилено нести службу... Вживаються заходи з недопущення провокацій на цьому напрямку.

Кордон з Росією. Російська Федерація продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Це робиться для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів та сил оборони України.

Однак, як і на кордоні з Білоруссю, ми не фіксуємо формування ворогом ударного угрупування для відновлення наступу на цьому напрямку".

Деталі: Демченко наголосив, що в той же час Росія не полишає обстрілювати територію Чернігівщини і особливо Сумщини. Противник щоденно відкриває вогонь з артилерії, мінометів, стрілецької зброї.

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Також продовжуються випадки скидання вибухових пристроїв із безпілотників. Лише за тиждень прикордонники зафіксували більше ста обстрілів цих територій, шість з яких були - з використанням авіації.