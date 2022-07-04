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Маріупольці вмирають через брак ліків, спортсмену ампутували ноги – мер

Олена РощінаПонеділок, 4 липня 2022, 15:23
"Аптека" в окупованому Маріуполі, фото міськради

Жителі Маріуполя вмирають від нестачі ліків: в окупованому місті дефіцит препаратів для онкохворих, людей із діабетом, туберкульозом та проблемами з щитовидною залозою.

Джерело: законно обраний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, міськрада

Деталі: Мер Вадим Бойченко наголосив, що люди з такими хворобами перебувають у зоні ризику і не можуть чекати, коли окупанти доставлять медикаменти. Їхнє життя під загрозою. 

Понад 2 місяці російські загарбники та їхні поплічники, самопроголошена влада Маріуполя, блокують нормальний доступ жителів до питної води, достатньої кількості їжі та медикаментів. 

Людей фактично штовхають на виживання.

Пряма мова: "Вчора здоровому спортсмену – 2 метри на зріст та 120 кг ваги – ампутували дві ноги. Чому? Після пережитого стресу через воєнні дії у нього стався інсуліновий криз. Через відсутність у місті необхідних медикаментів та належного медичного супроводу він став людиною з інвалідністю. 

І це не поодинокий випадок. Замість якісного лікування з препаратами – ампутація кінцівок. "Швидкі рішення", які калічать та вбивають маріупольців".

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Деталі: Бойченко закликав міжнародне співтовариство надати оцінку гуманітарній катастрофі у Маріуполі та геноциду жителів міста. 

Він закликав зробити все можливе, щоб організувати допомогу маріупольцям. 

Теми: Маріупольокупаціяздоров'ямедицина
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