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Понад 1600 неідентифікованих тіл нарахували в Україні

Роман ПетренкоПонеділок, 4 липня 2022, 15:55
спалені тіла в бучі, фото: дмитро ларін ,уп

Від початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронці нарахували загалом понад 1600 неідентифікованих тіл.

Джерело: заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Павліченко: "На території України, за даними Нацполіції, наразі маємо понад 1600 неідентифікованих тіл. Але певна кількість територій ще знаходиться під окупацією, і ми розуміємо, що ця картина не повна.

(На Київщині – ред.) дуже багато знаходили повністю обгорілих тіл. І в такому стані тіло вже не може піддаватися жодним експертизам.

І ми розуміємо, що окупанти спалювали тіла, щоб приховати сліди інших злочинів. Тому там, де можливо проводити експертизи тіл на предмет сексуального насильства, - там їх проводять".

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Теми: війнавбивствоокупаціяРосія
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