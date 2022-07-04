Понад 1600 неідентифікованих тіл нарахували в Україні
Понеділок, 4 липня 2022, 15:55
Від початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронці нарахували загалом понад 1600 неідентифікованих тіл.
Джерело: заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в інтерв’ю "Укрінформу"
Пряма мова Павліченко: "На території України, за даними Нацполіції, наразі маємо понад 1600 неідентифікованих тіл. Але певна кількість територій ще знаходиться під окупацією, і ми розуміємо, що ця картина не повна.
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(На Київщині – ред.) дуже багато знаходили повністю обгорілих тіл. І в такому стані тіло вже не може піддаватися жодним експертизам.
І ми розуміємо, що окупанти спалювали тіла, щоб приховати сліди інших злочинів. Тому там, де можливо проводити експертизи тіл на предмет сексуального насильства, - там їх проводять".