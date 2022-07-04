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Зеленський у Лугано розповів про своє бачення відбудови України

"Європейська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 15:59
Зеленський у Лугано розповів про своє бачення відбудови України
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час свого онлайн-звернення до конференції з відбудови України, яка відбувається в Лугано, розповів про своє бачення відновлення зруйнованих регіонів і наголосив на потребі реформ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У виступі Зеленський зазначив, що Україна запропонує свій план відбудови як спільний майданчик для всіх висунутих ініціатив.

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"Я вдячний Єврокомісії за ініціативу створити спеціальну європейську платформу відбудови України. Однак всі ініціативи, плани, амбіції мають бути в єдиній системі…Тому Україна пропонує свій національний план відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу", - сказав Зеленський.

Президент назвав ключові принципи відбудови, серед яких: безпека, технологічність, дотримання екологічних стандартів, застосування зелених технологій, реалізація принципів безбар’єрності, спрямованість на інтереси громад, максимаьна прозорість та укорінення проєкту відбудови в реальному економічному житті України, щоб створити нові робочі місця і нові виробництва в Україні.

Зеленський наголосив, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, який вимагатиме проведення реформ.

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"Рух до набуття повноправного членства передбачає реформи, але й відбудова України передбачає реформи. Маємо ще посилити наші інституції, оновлювати стандарти життя. Наша мета в тому, щоб Україна стала не лише найбільш вільною країною в Європі, найбільш зручною для життя і бізнесу, але і щоб ми найшвидше з усіх, хто рухався в Європейський Союз, виконали політичну частину роботи. Ми можемо це зробити", - сказав президент.

Він додав, що відбудова України "стане для нас великою реформою, бо ми всі разом об’єднуємо демократичний світ".

За підсумками конференції у Лугано у вівторок очікується ухвалення так званої Луганської декларації про засади подальшої співпраці.

До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій. 

Теми: ЗеленськийШвейцарія
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