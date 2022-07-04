Зеленський у Лугано розповів про своє бачення відбудови України

Президент Володимир Зеленський під час свого онлайн-звернення до конференції з відбудови України, яка відбувається в Лугано, розповів про своє бачення відновлення зруйнованих регіонів і наголосив на потребі реформ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У виступі Зеленський зазначив, що Україна запропонує свій план відбудови як спільний майданчик для всіх висунутих ініціатив.

"Я вдячний Єврокомісії за ініціативу створити спеціальну європейську платформу відбудови України. Однак всі ініціативи, плани, амбіції мають бути в єдиній системі…Тому Україна пропонує свій національний план відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу", - сказав Зеленський.

Президент назвав ключові принципи відбудови, серед яких: безпека, технологічність, дотримання екологічних стандартів, застосування зелених технологій, реалізація принципів безбар’єрності, спрямованість на інтереси громад, максимаьна прозорість та укорінення проєкту відбудови в реальному економічному житті України, щоб створити нові робочі місця і нові виробництва в Україні.

Зеленський наголосив, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, який вимагатиме проведення реформ.

"Рух до набуття повноправного членства передбачає реформи, але й відбудова України передбачає реформи. Маємо ще посилити наші інституції, оновлювати стандарти життя. Наша мета в тому, щоб Україна стала не лише найбільш вільною країною в Європі, найбільш зручною для життя і бізнесу, але і щоб ми найшвидше з усіх, хто рухався в Європейський Союз, виконали політичну частину роботи. Ми можемо це зробити", - сказав президент.

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Він додав, що відбудова України "стане для нас великою реформою, бо ми всі разом об’єднуємо демократичний світ".

За підсумками конференції у Лугано у вівторок очікується ухвалення так званої Луганської декларації про засади подальшої співпраці.

До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.