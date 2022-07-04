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ЄС створить платформу для повоєнної відбудови України

"Європейська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 16:43

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок анонсувала створення платформи ЄС із відбудови України після війни, розв’язаної Росією.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона розповіла на міжнародній конференції з відбудови України у швейцарському Лугано.

"Ми вже запропонували уряду України створення платформи для визначення напрямку відбудови, яка б зібрала разом усіх партнерів. Чільне місце в ній посідатиме Україна", – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, платформа буде визначати стратегічні спрямування й пріоритети відбудови України. У її фокусі буде "гарантована в майбутньому відбудова, вкорінена в якісному урядуванні".

"Адже рушієм наших дій будуть прагнення й бажання українського народу", – підкреслила президентка Єврокомісії.

У платформі братимуть участь провідні світові експерти й мислителі з питань відбудови, а "після літа" фон дер Ляєн спільно з міжнародними партнерами й канцлером Німеччини Олафом Шольцем організує конференцію високого рівня з цього питання.

Перед тим президент України Володимир Зеленський, який виступав дистанційно, розповів про своє бачення відбудови і також наголосив на потребі реформ.

Конференція з відновлення України (URC2022) у понеділок починається у швейцарському місті Лугано і триватиме два дні. До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.

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За підсумками конференції у Лугано у вівторок очікується ухвалення так званої Луганської декларації про засади подальшої співпраці.

Теми: ЄСУкраїнавійна
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