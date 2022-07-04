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Ділки налагодили схему легалізації росіян в Україні: з працевлаштуванням у Києві та Львові

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 липня 2022, 17:01
Ділки налагодили схему легалізації росіян в Україні: з працевлаштуванням у Києві та Львові
фото прокуратури

Служба безпеки України знешкодила організоване угруповання, яке займалось протиправною легалізацією іноземців у нашій державі.

Джерело: СБУ, Львівська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, незаконну діяльність організував заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області.

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Чиновник налагодив механізм безпідставного оформлення українських документів для нелегалів. Під його керівництвом учасники схеми "гарантували" іноземцям видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення біженців.

Крім того, ділки обіцяли нелегалам працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки.

 

Вартість послуг зловмисників становила від $10 до 15 тис. з людини, в залежності від країни походження, типу документа і термінів його оформлення.

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Остаточна сума "винагороди" залежала від країни походження, типу документів і термінів їх оформлення. Іноземцям видавалися посвідки на тимчасове проживання, постійне проживання в Україні або посвідчення біженців.

За даними слідства, частина нелегалів намагалась в подальшому виїхати до країн ЄС.

У Києві затримали організатора схеми та його спільника на одержанні чергової суми неправомірної вигоди у розмірі $10 тис.

 

В ході проведення 35 обшуків за місцем роботи посадовця та адресами проживання підозрюваних виявлено та вилучено документи для легалізації понад 160 іноземців, у тому числі громадян РФ, яких підозрювані легалізували на території Київської та Львівської областей, а також більше 320 тис. доларів США і 400 тис. грн.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за:

◾️ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України),

◾️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУпрокуратура
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