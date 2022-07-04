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СБУ затримала агента, який передавав РФ і Білорусі дані для ударів по Одещині

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 липня 2022, 17:03
ворожий агент, фото СБУ

СБУ затримала ворожого агента, який передавав представникам Росії й Білорусі розвіддані для ракетних ударів по Одещині.

Джерело: Служба безпеки України

 

Дослівно: "Зловмисник збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам РФ і Білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону".

Деталі: У ході обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

 

Наразі зраднику повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб, зазначили в СБУ.

Теми: Одеська областьСБУРосіяБілорусь
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