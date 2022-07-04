Двоє людей підірвалися на касеті від російського снаряду на Херсонщині
Понеділок, 4 липня 2022, 17:05
У Заградівці Херсонської області одна людина загинула, інша у лікарні після підриву на касеті віл російського реактивного снаряда.
Джерело: Оперативне командування "Південь"
Деталі: У Заградівці двоє місцевих мешканців під час польових робіт підірвались на касеті від ворожого реактивного снаряда.
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Один загинув на місці, іншого з чисельними осколковими пораненнями доправлено до лікарні.
Також на світанку з реактивних систем залпового вогню "Смерч" обстріляно Нововоронцовку та Високопільську громаду.
Уражено житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури та сільськогосподарські угіддя. Даних про постраждалих нема.
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