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Двоє людей підірвалися на касеті від російського снаряду на Херсонщині

Роман ПетренкоПонеділок, 4 липня 2022, 17:05
російський "град", фото military-informant

У Заградівці Херсонської області одна людина загинула, інша у лікарні після підриву на касеті віл російського реактивного снаряда.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: У Заградівці двоє місцевих мешканців під час польових робіт підірвались на касеті від ворожого реактивного снаряда.

Один загинув на місці, іншого з чисельними осколковими пораненнями доправлено до лікарні.

Також на світанку з реактивних систем залпового вогню "Смерч" обстріляно Нововоронцовку та Високопільську громаду.

Уражено житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури та сільськогосподарські угіддя. Даних про постраждалих нема.

Теми: Херсонська областьвійнаокупаціяРосія
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