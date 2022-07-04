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Британія заборонить продаж Білорусі товарів нафтопереробки й предметів розкоші

"Європейська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 18:12

Велика Британія з вівторка вводить додаткові санкції проти режиму Александра Лукашенка через підтримку ним російської агресії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського міністерства закордонних справ.

Нові санкції передбачають заборону на експорт товарів нафтопереробки, компонентів передових технологій (як-от тих, що використовуються у квантових комп’ютерах) та предметів розкоші – наприклад, творів британських митців і дизайнерських сумок.

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Також Британія забороняє імпорт білоруських заліза і сталі та обмежує доступ білоруського режиму до британського фінансового сектору – а саме заборонить низці білоруських компаній торгувати цінними паперами на Лондонській біржі.

"Білоруський режим активно сприяв вторгненню Путіна, дозволяючи Росії використовувати свою територію, щоб затиснути Україну, запускаючи війська та ракети зі свого кордону та літаючи російськими літаками через їхній повітряний простір. Лукашенко також відкрито підтримав наратив Кремля, стверджуючи, що Київ "провокує Росію", щоб виправдати криваве вторгнення Путіна", – наголошують у британському МЗС.

Зазначається, що нові санкції охоплять торгівлю товарами на близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

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"Сьогоднішні заходи ґрунтуються на широкомасштабних заходах, які уряд Великої Британії запровадив щодо Білорусі, зокрема 35%-ве підвищення мит на низку товарів, що походять з Білорусі, і санкції проти президента Лукашенка та високопосадовців уряду за неодноразові порушення прав людини та підрив демократії", – йдеться в повідомленні.

Теми: Велика БританіяБілорусьсанкції
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