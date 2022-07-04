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У російському МГУ готуватимуть магістрів із протидії "кольоровим революціям"

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 липня 2022, 20:16
факультет політології МДУ, фото з сайту факультету

Факультет політології МГУ (Московский государственный университет) відкрив набір студентів на магістерську програму підготовки фахівців "в галузі протидії технологіям сучасних інформаційних, гібридних, торгових воєн та кольорових революцій".

Джерело: російська служба Радіо Свобода, сайт факультету

Деталі: Магістерська програма називається "Інформаційні та гібридні війни".

2022 року на неї виділено 20 місць, навчання проводиться на платній основі.

Як зазначається в описі, мета програми – забезпечити підготовку фахівців, здатних "планувати та реалізовувати операції з протидії інформаційній, гібридній війні та кольоровим революціям гібридного типу".

В якості обов'язкових дисциплін у навчальному плані названі "Психологія екстремальних станів", "Нейролінгвістичне програмування та інші техніки ефективної комунікації в політиці", "Новітня практика інформаційних операцій у російсько-американських відносинах", "Особливості протидії сучасним технологіям кольорових спеціальних військових та поліцейських операцій", а також "Спецпропаганда та боротьба з фейками в умовах спеціальних військових та поліцейських операцій". Визначення "кольорових революцій" та "гібридних воєн" в описі немає.

Куратором програми призначено політолога Андрія Манойла, автора докторської дисертації на тему "Роль культурно-цивілізаційних моделей та технологій інформаційно-психологічного впливу у вирішенні міжнародних конфліктів" та монографії "Інформаційна війна як інструмент зовнішньої агресії та територіальної експансії: навчальний посібник".

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Теми: Росіяосвітаінформаційна війна
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