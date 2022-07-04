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Фінляндія і Швеція завершили перемовини про вступ до НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 21:36

Північноатлантичний альянс завершив перемовини зі Швецією та Фінляндією про їхній вступ. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі 4 липня. 

"Фінляндія та Швеція завершили перемовнии про вступ у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, як домовилися минулого тижня лідери країн на саміті у Мадриді. Обидві країни офіційно підтвердили своє прагнення і спроможність виконувати політичні, юридичні і військові зобов’язання як членів НАТО", - йдеться у комюніке. 

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Делегацію Фінляндії очолювали міністр закордонних справ Пекка Хаавісто й міністр оборони Антті Кайкконен, Швеції - міністерка закрдонних справ Анн Лінде. 

Як зазначається, у вівторок 5 липня країни підпишуть протоколи про вступ. Після цього їх передадуть усім країнам-членам для ратифікації згідно з їхнім національним законодавством. 

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня. Для Фінляндії це завершує багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету. 

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Рішення про прийняття обох країн вже на червневому саміті у Мадриді до останнього була під питанням через вето Туреччини.

Детальніше про це - у статті НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.

Теми: НАТОФінляндіяШвеція
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