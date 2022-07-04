У колоніях Петербурга "вагнерівці" вербують ув'язнених для війни в Україні – росЗМІ

У колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".

Джерело: російський медіапроєкт "Важные истории"

Деталі: Родичі засуджених, які відбувають покарання у ВК-7 "Яблунівка" та ВК-6 "Обухово", розповіли виданню, що за півроку служби "добровольцю" обіцяють виплатити 200 тисяч рублів та амністувати, якщо він повернеться живим.

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Пряма мова родича засудженого: "Ввечері у п'ятницю до "Яблунівки" приїхали, як їх називають, "перевіряючі". Вони виступали перед ув'язненими та закликали "захищати Батьківщину". Потім, пізно ввечері, зібрали старшин [в'язнів, які допомагають співробітникам колонії керувати загонами], щось їм там говорили, після чого старшини почали проводити у загонах роботу. Старшини говорили, що ув'язненим пропонують поїхати на Донбас".

Більше деталей: Родичу співрозмовника видання казали: "Там (в Україні – ред.) нацистів дуже важко виявляти, і вони дуже добре підготовлені. Ви будете йти в авангарді, допомагатимете виявляти нацистів, тому повернуться далеко не всі".

Спочатку говорили, що повернуться близько 20%, потім — що майже ніхто не повернеться. Тим, хто виживе, обіцяють винагороду у 200 тисяч рублів та амністію. А якщо загине – обіцяють виплатити сім'ї 5 мільйонів рублів.

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Однак на папері це ніде зафіксовано не буде, і всю інформацію передають не безпосередньо, а через старшин, розповів родич засудженого.

За його словами, старшини прямо говорять засудженим, що вербує людей ПВК "Вагнера".

Цей ув'язнений запевнив родичів, що не поїде воювати на Донбас.

Видання також поговорило із родичами іншого ув'язненого "Яблонівки", який погодився поїхати на Донбас.

"На другий день після новини про збори він сказав, що підписав контракт і ходу назад немає. Але сьогодні [розмова відбулася 4 липня] сказав, що контракти укладатимуть після прибуття на місце. З його слів, вони їдуть воювати, а не відновлювати. Чому погодився? Його підкупила обіцянка, що за півроку він повернеться додому і судимість погаситься. Крім цього, коли мине півроку і хтось захоче продовжити службу, ця компанія забезпечить роботою", - розповів родич.

За інформацією джерел видання, "Яблунівка" стала першою колонією Петербурга, де "вагнерівці" влаштовували агітацію. "Сьогодні вони — вербувальники — мали бути у "Форносовому" (ВК-4), а вчора чи сьогодні — в "Обуховому"", — сказало джерело.

Цю інформацію підтвердив і співрозмовник "Важных историй" серед родичів ув'язнених ВК-6 "Обухово".

"Вчора до них приходили якісь погонські та пропонували вирушити на Донбас. Наскільки я розумію, договір усний. Кажуть, що відправляють без жетонів та паспортів", - сказав він.

За даними "Важных историй", у понеділок родичі в'язнів ВК-7 "Яблунівка" намагалися потрапити на прийом до начальника колонії полковника внутрішньої служби Олександра Рульова. У свій офіційний прийомний день він відмовився зустрічатися з людьми. Коли до нього вдалося додзвонитися, на питання про вербування Рульов відповідав, що "вперше чує" про це, а коментуючи етап, заявив, що етапувати ув'язнених якщо і будуть, то "згідно з планом".