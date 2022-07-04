Окупанти повідомляють про вибухи та велику пожежу на вокзалі Донецька
Понеділок, 4 липня 2022, 22:22
Кремлівські ЗМІ та соцмережі бойовиків розповсюджують відео про вибух на вокзалі в окупованому Донецьку.
Джерело: РИА Новости, канал бойовиків "Типичный Донецк"
Деталі: Пропагандисти повідомляють, що нібито горять торгові ряди на ринку в Київському районі Донецька біля залізничного вокзалу.
Реклама:
Повідомляється також, що пожежа виникла через обстріл.
Обережно, у відео присутня нецензурна лексика!
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: Збройні сили оприлюднили відео, як палає склад боєприпасів російських окупантів в одному з регіонів східної України.