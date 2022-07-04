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Окупанти повідомляють про вибухи та велику пожежу на вокзалі Донецька

Роман ПетренкоПонеділок, 4 липня 2022, 22:22
донецьк 4 липня, фото з соцмереж

Кремлівські ЗМІ та соцмережі бойовиків розповсюджують відео про вибух на вокзалі в окупованому Донецьку.

Джерело: РИА Новости, канал бойовиків "Типичный Донецк"

Деталі: Пропагандисти повідомляють, що нібито горять торгові ряди на ринку в Київському районі Донецька біля залізничного вокзалу.

Повідомляється також, що пожежа виникла через обстріл.

Обережно, у відео присутня нецензурна лексика!

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Нагадаємо: Збройні сили оприлюднили відео, як палає склад боєприпасів російських окупантів в одному з регіонів східної України.

Теми: ДонецькокупаціяобстрілРосія
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