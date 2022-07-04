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У Латвії суд покарав пенсіонера, який в інтернеті побажав РФ "успішного знищення" українців

"Європейська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 22:39

Суд передмістя Риги схвалив угоду зі слідством пенсіонера, якого звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі за коментар в інтернеті, де він побажав Росії "успішного знищення" українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Генеральна прокуратура Латвії підтвердила, що обвинувачений визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством. Йому присудили умовне позбавлення волі на строк три місяці й один день із випробувальним строком у шість місяців.

Зазначається, що пенсіонер зробив коментар на одному з інтернет-сайтів під статтею про війну Росії проти України. Офіс уповноваженого з прав людини Латвії визнав, що цей коментар був мовою ненависті.

Розслідуванням справи займалася Служба державної безпеки. Як повідомлялося, станом на 10 червня вона розпочала щонайменше 19 кримінальних проваджень і взяла ще чотири провадження в поліції за фактом мови ненависті.

Більшість цих справ пов’язані з агресивними діями проти України та її народу.

Нагадаємо, раніше в Латвії поліція відсторонила від роботи співмешканку чоловіка, який напав на учасника демонстрації з прапором України у травні.

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Теми: ЛатвіяРосіяУкраїнавійна
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