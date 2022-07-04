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Зеленський: Відбудовою України треба займатися не після перемоги, а зараз

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 липня 2022, 22:41
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що відбудовою України потрібно займатися не після перемоги у війні, а вже зараз.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акценти. Це ж не тільки те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки. А те, перш за все, що треба зробити вже просто зараз".

"І ми маємо робити це разом з нашими партнерами, з усім демократичним світом, робити вже зараз".

Деталі: Зеленський наголосив, що ЗСУ звільнили від окупантів уже більше тисячі населених пунктів, і "щотижня додаються нові", зокрема на півдні України.

"Всі вони зазнали масштабних руйнувань. А ще це означає потребу в колосальних коштах на відновлення інфраструктури, повернення медицини, соціальних послуг, на відновлення нормального економічного життя. Одних лише зруйнованих будинків у звільнених районах десятки тисяч. А ще потрібно готувати школи, університети до нового навчального року на всій вільній території країни і в нових умовах постійної загрози, зокрема ракетних ударів", - сказав він.

Також президент відзначив, що потрібно готуватися до зими, щоб пройти її спокійно, попри загрози, які створює Росія.

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"Значна частина економіки знищена бойовими діями, російськими ударами, тисячі підприємств не працюють. Це означає високу потребу в робочих місцях, в забезпеченні соціальних виплат попри зниження податкових надходжень", - додав Зеленський.

Що передувало: У понеділок у швейцарському місті Лугано почалася конференція з відновлення України (URC2022), вона триватиме два дні. До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.

Президент Володимир Зеленський, який виступав дистанційно, розповів про своє бачення відбудови і наголосив на потребі реформ.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок анонсувала створення платформи ЄС із відбудови України після війни, розв’язаної Росією.

Теми: Зеленськийбудівництво
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