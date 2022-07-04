Зеленський: Відбудовою України треба займатися не після перемоги, а зараз

Президент Володимир Зеленський наголошує, що відбудовою України потрібно займатися не після перемоги у війні, а вже зараз.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акценти. Це ж не тільки те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки. А те, перш за все, що треба зробити вже просто зараз".

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"І ми маємо робити це разом з нашими партнерами, з усім демократичним світом, робити вже зараз".

Деталі: Зеленський наголосив, що ЗСУ звільнили від окупантів уже більше тисячі населених пунктів, і "щотижня додаються нові", зокрема на півдні України.

"Всі вони зазнали масштабних руйнувань. А ще це означає потребу в колосальних коштах на відновлення інфраструктури, повернення медицини, соціальних послуг, на відновлення нормального економічного життя. Одних лише зруйнованих будинків у звільнених районах десятки тисяч. А ще потрібно готувати школи, університети до нового навчального року на всій вільній території країни і в нових умовах постійної загрози, зокрема ракетних ударів", - сказав він.

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Також президент відзначив, що потрібно готуватися до зими, щоб пройти її спокійно, попри загрози, які створює Росія.

"Значна частина економіки знищена бойовими діями, російськими ударами, тисячі підприємств не працюють. Це означає високу потребу в робочих місцях, в забезпеченні соціальних виплат попри зниження податкових надходжень", - додав Зеленський.

Що передувало: У понеділок у швейцарському місті Лугано почалася конференція з відновлення України (URC2022), вона триватиме два дні. До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.

Президент Володимир Зеленський, який виступав дистанційно, розповів про своє бачення відбудови і наголосив на потребі реформ.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок анонсувала створення платформи ЄС із відбудови України після війни, розв’язаної Росією.