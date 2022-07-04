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Росіяни обстріляли ракетами Сумщину, шестеро поранених

Роман ПетренкоПонеділок, 4 липня 2022, 22:51
Росіяни обстріляли ракетами Сумщину, шестеро поранених
російська ракета влучила у школу на сумщині 4 липня, фото ова

Російські окупанти 4 липня запустили ракетами по Сумській області, внаслідок двох атак поранені шестеро людей.

Джерело: очільник ОВА Дмитро Живицький

Деталі: Після 13 години росіяни запустили ракети по школі в Есманській громаді, четверо людей поранені.

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Майже о 17 годині мінометним вогнем по Новослобідській громаді росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі.

Після 18 по Білопільській громаді Сумського району з території РФ розпочався мінометний обстріл, 24 приходи. Також вороги скинули гранату з безпілотника.

З 19 до 20 години росіяни двічі запускали ракети по одному із сіл Білопільської громади. Усього 5 ракет. І мінометний вогонь: 4 приходи. Після 21 вогонь із мінометів та САУ продовжився. Щонайменше двоє людей поранені.

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Теми: Сумська областьобстріл
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