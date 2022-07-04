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У передмісті Чикаго на параді сталася стрілянина: 6 загиблих, 24 поранених

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 липня 2022, 23:17
У передмісті Чикаго на параді сталася стрілянина: 6 загиблих, 24 поранених
місця стрілянини, фото Getty Images

У Гайленд-парку в передмісті Чикаго сталася стрілянина на параді з нагоди Дня незалежності США, влада міста повідомляє про шістьох загиблих та 24 поранених.

Джерело: ВВС, Reuters

Деталі: Захід терміново перервали за 10 хвилин після початку, коли пролунали постріли.

Міська влада повідомила, що до лікарні потрапило вже щонайменше 24 людей.

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Представники поліції заявили, що вони все ще шукають білого чоловіка віком 18-20 років, якого називають "озброєним і небезпечним".

Мер Гайленд-Парку заявив, що фестиваль скасований, і попросив людей уникати центру міста.

Як повідомляє Reuters, чоловік із потужної гвинтівки відкрив вогонь з даху під час параду.

Теми: США
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