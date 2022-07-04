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У передмісті Чикаго на параді сталася стрілянина: 6 загиблих, 24 поранених

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 липня 2022, 23:17
місця стрілянини, фото Getty Images

У Гайленд-парку в передмісті Чикаго сталася стрілянина на параді з нагоди Дня незалежності США, влада міста повідомляє про шістьох загиблих та 24 поранених.

Джерело: ВВС, Reuters

Деталі: Захід терміново перервали за 10 хвилин після початку, коли пролунали постріли.

Міська влада повідомила, що до лікарні потрапило вже щонайменше 24 людей.

Представники поліції заявили, що вони все ще шукають білого чоловіка віком 18-20 років, якого називають "озброєним і небезпечним".

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Мер Гайленд-Парку заявив, що фестиваль скасований, і попросив людей уникати центру міста.

Як повідомляє Reuters, чоловік із потужної гвинтівки відкрив вогонь з даху під час параду.

Теми: США
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