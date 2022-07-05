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На Харківському напрямку знищено велику кількість загарбників і ворожої техніки – Синєгубов

Ольга Глущенко Вівторок, 5 липня 2022, 01:16
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Харківському напрямку українські захисники провели успішну операцію, знищивши "велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки".

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Останній тиждень ворог активно завдає ракетних ударів по Харкову. Під постійним вогнем Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. За даними поліції, за тиждень від обстрілів ворога, на жаль, загинули 30 мирних мешканців Харківщини. Сьогодні (4 липня – ред.) вдень внаслідок обстрілів у Кутузівці поранена 81-річна жінка".

"Попри все наші ЗСУ тримають свої позиції. Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які провели на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки".

Деталі: Крім того, за словами очільника Харківської ОВА, на Ізюмському напрямку Силами оборони знищено черговий російський склад з боєприпасами.

Синєгубов також повідомив, що 4 липня з тимчасово окупованих територій області вдалося евакуювати 860 людей.

Теми: Харківська областьвійна
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