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Південь: ЗСУ знищили 30 загарбників, 2 склади боєприпасів і техніку ворога

Ольга Глущенко Вівторок, 5 липня 2022, 01:38
Південь: ЗСУ знищили 30 загарбників, 2 склади боєприпасів і техніку ворога
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські захисники знищили 30 загарбників, 2 ворожих склади боєприпасів і військову техніку росіян.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Не ризикуючи проводити наступальні дії суходолом, ворог застосовує тактику авіаційних ударів.

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З напрямку Ольгіного і Архангельського наніс 4 удари парами гелікоптерів Ка-52 по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. Людських втрат немає.

Важкою артилерією обстріляно Велику Костромку, продовжується руйнування соціальної інфраструктури.

У відповідь парою наших штурмовиків нанесено удар по скупченню противника в районі Давидова Броду. За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами "повітря-повітря", випущеними з винищувача Су-35 противника".

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Деталі: Продовжуючи атакувати ворожі запаси і місця зосередження, ЗСУ нанесли ракетний удар по скупченню противника в районі Дар’ївки на Херсонщині.

Ракетно-артилерійськими підрозділами української армії під час виконання вогневих завдань знешкоджено 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню "Ураган", гаубицю "Мста-Б", 8 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів.

В північно-західній частині Чорного моря наразі знаходиться 3 ворожих надводних та 2 підводних носії "Калібрів", у готовності до застосування понад 30 ракет.

Теми: війнаЗбройні сили
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