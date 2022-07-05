На станцію Каланчак росіяни пригнали з Криму 17 вагонів боєприпасів – ОК "Південь"

У Херсонську область, на залізничну станцію Каланчак, з Криму росіяни пригнали 17 вагонів з боєприпасами, а також прибуло підкріплення з Хабаровського краю.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "У рамках логістичного забезпечення військ (російських загарбників – ред.) з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів з боєприпасами.

На посилення живої сили прибуло підкріплення з Хабаровського краю.

Але окупанти надто деморалізовані та вишукують можливість отримання легких поранень для виходу зі складу діючого підрозділу й повернення в РФ".