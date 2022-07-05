Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На станцію Каланчак росіяни пригнали з Криму 17 вагонів боєприпасів – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Вівторок, 5 липня 2022, 01:52
Каланчак, скриншот відео 2016 року

У Херсонську область, на залізничну станцію Каланчак, з Криму росіяни пригнали 17 вагонів з боєприпасами, а також прибуло підкріплення з Хабаровського краю.

Джерело:  ОК "Південь"

Дослівно: "У рамках логістичного забезпечення військ (російських загарбників – ред.) з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів з боєприпасами.

На посилення живої сили прибуло підкріплення з Хабаровського краю.

Але окупанти надто деморалізовані та вишукують можливість отримання легких поранень для виходу зі складу діючого підрозділу й повернення в РФ".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійнаРосія
Головне сьогодні

У Броварах пройдуть навчання військових, підсилять контроль на блокпостах

У НАТО підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

відеоПомічник нардепа працював на ФСБ і зливав розвіддані – СБУ

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили штурм і відкинули ворога – зведення штабу

Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ – військові експерти

Італія оголосила надзвичайний стан у 5 регіонах

Усі новини...
Харківська область
На Харківському напрямку знищено велику кількість загарбників і ворожої техніки – Синєгубов
Через ворожі обстріли на Харківщині горіла школа, СТО і поле пшениці
Ворог обстріляв Харківський район: є жертви
Останні новини
13:07
Продажі "АвтоВАЗа" в РФ у річному вимірі впали на 80%
13:04
В Україні загинув другий доброволець із Франції
13:01
У Британії кінотеатри забороняють підліткам відвідувати їх у костюмах через флешмоб у TikTok
12:54
Курс валют на 5 липня: скільки коштує гривня в касах банків
12:30
У Броварах пройдуть навчання військових, підсилять контроль на блокпостах
12:28
фото Окупанти випустили 6 ракет по Баштанці, в Миколаєві зруйновані житлові будинки
12:27
У НАТО підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу
12:20
Електроенергія в Європі подорожчала до історичних рекордів
11:50
У Путіна подумують про проведення "референдумів" на Донбасі у серпні – ЗМІ
11:41
Публічні службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на $5 мільйонів – НАЗК
Усі новини...