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На станцію Каланчак росіяни пригнали з Криму 17 вагонів боєприпасів – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Вівторок, 5 липня 2022, 01:52
На станцію Каланчак росіяни пригнали з Криму 17 вагонів боєприпасів – ОК Південь
Каланчак, скриншот відео 2016 року

У Херсонську область, на залізничну станцію Каланчак, з Криму росіяни пригнали 17 вагонів з боєприпасами, а також прибуло підкріплення з Хабаровського краю.

Джерело:  ОК "Південь"

Дослівно: "У рамках логістичного забезпечення військ (російських загарбників – ред.) з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів з боєприпасами.

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На посилення живої сили прибуло підкріплення з Хабаровського краю.

Але окупанти надто деморалізовані та вишукують можливість отримання легких поранень для виходу зі складу діючого підрозділу й повернення в РФ".

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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