Туреччина депортувала понад 270 нелегальних мігрантів з Афганістану
Вівторок, 5 липня 2022, 05:03
Влада Туреччини депортувала ще 273 мігранти афганської національності, які нелегально в'їхали в країну.
Джерело: турецьке видання Anadolu Agency
Деталі: Як пише видання, у Туреччині продовжуються роботи щодо запобігання нелегальній міграції та депортації мігрантів без реєстрації.
273 мігранти було доставлено до аеропорту Ахмед-і Хан у провінції Агри на півдні Туреччини.
Після завершення відповідних процедур афганських мігрантів посадили в два літаки і відправили до Афганістану.
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