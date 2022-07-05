Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туреччина депортувала понад 270 нелегальних мігрантів з Афганістану

Ольга Глущенко Вівторок, 5 липня 2022, 05:03
Туреччина депортувала понад 270 нелегальних мігрантів з Афганістану
фото: Anadolu Agency

Влада Туреччини депортувала ще 273 мігранти афганської національності, які нелегально в'їхали в країну.

Джерело: турецьке видання Anadolu Agency

Деталі: Як пише видання, у Туреччині продовжуються роботи щодо запобігання нелегальній міграції та депортації мігрантів без реєстрації.

Реклама:

273 мігранти було доставлено до аеропорту Ахмед-і Хан у провінції Агри на півдні Туреччини.

Після завершення відповідних процедур афганських мігрантів посадили в два літаки і відправили до Афганістану.

Теми: ТуреччинаАфганістанміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
Усі новини...
Реклама: