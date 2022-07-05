Туреччина депортувала понад 270 нелегальних мігрантів з Афганістану

Влада Туреччини депортувала ще 273 мігранти афганської національності, які нелегально в'їхали в країну.

Джерело: турецьке видання Anadolu Agency

Деталі: Як пише видання, у Туреччині продовжуються роботи щодо запобігання нелегальній міграції та депортації мігрантів без реєстрації.

273 мігранти було доставлено до аеропорту Ахмед-і Хан у провінції Агри на півдні Туреччини.

Після завершення відповідних процедур афганських мігрантів посадили в два літаки і відправили до Афганістану.