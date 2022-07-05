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В Австралії через повінь евакуювали близько 50 тисяч людей

Ольга Глущенко Вівторок, 5 липня 2022, 06:56
фото: Getty Images

Близько 50 тисяч людей закликали покинути свої домівки через повінь, яка охопила найбільше місто Австралії Сідней, вже втретє цього року.

Джерело: ВВС

Деталі: У деяких частинах Сіднея протягом чотирьох днів випала приблизно 8-місячна норма дощу.

Дороги перекрито, деякі будинки затоплені та знаходяться під водою, тисячі людей залишилися без світла.

Масштабна повінь по всій Австралії, спричинена погодою Ла-Нінья, забрала життя понад 20 людей цього року.

Понад 100 наказів про евакуацію було видано по всьому Великому Сіднею через поточну надзвичайну ситуацію.

Людей ще в 50 районах попередили про те, щоб вони готувалися до виїзду, оскільки кілька великих річок розливаються. Негода також вражає сусідні регіони Хантер та Іллаварра.

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У деяких районах Нового Уельсу за чотири дні випало 800 мм опадів, повідомляє Бюро метеорології, що майже на третину перевищує середню кількість опадів у Великому Лондоні за рік.

Очікується, що злива почне слабшати в Сіднеї у вівторок, але також прогнозують шквальний вітер, що створює ризик падіння дерев і ліній електропередач.

Експерти кажуть, що надзвичайна ситуація з повенями погіршилася зміною клімату та погодним явищем Ла-Нінья, яка виникає, коли сильні вітри здувають теплі поверхневі води Тихого океану з Південної Америки в бік Індонезії. На їхнє місце виходять більш холодні води.

В Австралії Ла-Нінья збільшує ймовірність дощу, циклонів і зниження денної температури.

Теми: Австраліястихійне лихо
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