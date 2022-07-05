Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Австралії через повінь евакуювали близько 50 тисяч людей

Ольга Глущенко Вівторок, 5 липня 2022, 06:56
В Австралії через повінь евакуювали близько 50 тисяч людей
фото: Getty Images

Близько 50 тисяч людей закликали покинути свої домівки через повінь, яка охопила найбільше місто Австралії Сідней, вже втретє цього року.

Джерело: ВВС

Деталі: У деяких частинах Сіднея протягом чотирьох днів випала приблизно 8-місячна норма дощу.

Реклама:

Дороги перекрито, деякі будинки затоплені та знаходяться під водою, тисячі людей залишилися без світла.

Масштабна повінь по всій Австралії, спричинена погодою Ла-Нінья, забрала життя понад 20 людей цього року.

Понад 100 наказів про евакуацію було видано по всьому Великому Сіднею через поточну надзвичайну ситуацію.

ВІДЕО ДНЯ

Людей ще в 50 районах попередили про те, щоб вони готувалися до виїзду, оскільки кілька великих річок розливаються. Негода також вражає сусідні регіони Хантер та Іллаварра.

У деяких районах Нового Уельсу за чотири дні випало 800 мм опадів, повідомляє Бюро метеорології, що майже на третину перевищує середню кількість опадів у Великому Лондоні за рік.

Очікується, що злива почне слабшати в Сіднеї у вівторок, але також прогнозують шквальний вітер, що створює ризик падіння дерев і ліній електропередач.

Експерти кажуть, що надзвичайна ситуація з повенями погіршилася зміною клімату та погодним явищем Ла-Нінья, яка виникає, коли сильні вітри здувають теплі поверхневі води Тихого океану з Південної Америки в бік Індонезії. На їхнє місце виходять більш холодні води.

В Австралії Ла-Нінья збільшує ймовірність дощу, циклонів і зниження денної температури.

Теми: Австраліястихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Австралія
Троє морпіхів США загинули під час авіакатастрофи в Австралії
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Австралійський блогер випадково зафільмував хвіст завмерлого кита у відкритому морі
Останні новини
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
Усі новини...
Реклама: