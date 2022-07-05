Вранці росіяни випустили по Дніпропетровщині 7 ракет – ОВА
Вівторок, 5 липня 2022, 06:40
У вівторок вранці росіяни випустили 7 ракет по Дніпропетровській області.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова: "Ранкова ракетна атака на область. "Сусід" "дружньо" скерував на нас 7 ракет!
6 з них наші військові збили – над Дніпром та Синельниківським районом".
Деталі: У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Обійшлося без постраждалих.
У місті Покров "приліт" у приватний сектор. У результаті – зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції.
За попередніми даними, без постраждалих.
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