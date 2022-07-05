Вранці росіяни випустили по Дніпропетровщині 7 ракет – ОВА

У вівторок вранці росіяни випустили 7 ракет по Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ранкова ракетна атака на область. "Сусід" "дружньо" скерував на нас 7 ракет!

6 з них наші військові збили – над Дніпром та Синельниківським районом".

Деталі: У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Обійшлося без постраждалих.

У місті Покров "приліт" у приватний сектор. У результаті – зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції.

За попередніми даними, без постраждалих.