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Вранці росіяни випустили по Дніпропетровщині 7 ракет – ОВА

Ольга Глущенко Вівторок, 5 липня 2022, 06:40
ілюстративне фото руйнувань на Дніпропетровщині, ОВА

У вівторок вранці росіяни випустили 7 ракет по Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ранкова ракетна атака на область. "Сусід" "дружньо" скерував на нас 7 ракет!

6 з них наші військові збили – над Дніпром та Синельниківським районом".

Деталі: У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Обійшлося без постраждалих.

У місті Покров "приліт" у приватний сектор. У результаті – зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції.

За попередніми даними, без постраждалих.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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