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Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду

Ольга Глущенко Вівторок, 5 липня 2022, 07:53
Фото: wikipedia.org

У Криворізькому районі Дніпропетровської області окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Напружені ніч та ранок і у Криворізькому районі.

Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду".

Деталі: Зокрема, у Зеленодольську загарбники поцілили по дачному масиву, у Великій Костромці – по одній з вулиць. Село частково без світла.

Масштаби руйнувань уточнюються. За попередніми даними, люди не постраждали.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаобстріл
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