Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду
Вівторок, 5 липня 2022, 07:53
У Криворізькому районі Дніпропетровської області окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "Напружені ніч та ранок і у Криворізькому районі.
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Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду".
Деталі: Зокрема, у Зеленодольську загарбники поцілили по дачному масиву, у Великій Костромці – по одній з вулиць. Село частково без світла.
Масштаби руйнувань уточнюються. За попередніми даними, люди не постраждали.
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