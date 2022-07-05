Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду

У Криворізькому районі Дніпропетровської області окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Напружені ніч та ранок і у Криворізькому районі.

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Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду".

Деталі: Зокрема, у Зеленодольську загарбники поцілили по дачному масиву, у Великій Костромці – по одній з вулиць. Село частково без світла.

Масштаби руйнувань уточнюються. За попередніми даними, люди не постраждали.