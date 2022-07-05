Росіяни завдали ракетних ударів по Миколаєву: пошкоджені 7 багатоповерхівок

Вранці 5 липня російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Зранку по Миколаєву окупанти нанесли ракетні удари. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники".

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Деталі: Пізніше він повідомив, що в результаті ранкових ракетних ударів вибуховою хвилею та уламками у 7 багатоповерхівках вибило більше 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері. У деяких квартирах людям довелось вирізати замки, щоб вибратись із помешкання.



За словами мера, працівники департаменту ЖКГ та адміністрації району допомогли людям заактувати пошкодження, видали плівку та ОСБ-плити. Жителям верхніх поверхів допомогли забити вікна за допомогою вишки. Також на місці працюють правоохоронці.



Деякі мешканці отримали легкі поранення, але від медичної допомоги відмовились.

Сєнкевич також повідомив, що у Миколаївській області є влучання в об'єкти військової та цивільної інфраструктури, на місцях виникали пожежі, але рятувальні служби оперативно впоралися. Постраждалих немає.



У Баштанці від обстрілів постраждала будівля адміністрації селища, сирзавод, сільськогосподарські площі у передмісті.



У селі Лимани ворожий снаряд влучив біля школи – будівля зазнала пошкоджень від ударної хвилі. За попередніми даними, без жертв.