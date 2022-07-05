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Прем’єрка Швеції привезла в Київ лист про визнання Запорозької Січі як держави

Олена РощінаВівторок, 5 липня 2022, 08:13
Прем’єрка Швеції привезла в Київ лист про визнання Запорозької Січі як держави
Володимир Зеленський і Магдалена Андерссон у Києві, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський 4 липня зустрівся з прем’єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон у Києві,вони відвідали Київську область і підписали спільну заяву.

Джерело: сайт Офісу президента України

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ми погодили з пані прем’єр-міністром спільну заяву. Це перший такий документ в історії двосторонніх відносин. 

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У спільній заяві зафіксовані ключові питання для обох наших держав. Це стосується, зокрема, оборонної співпраці, галузевого співробітництва у сферах атомної енергетики, енергоефективності, фінансової підтримки для України. 

Я дуже вдячний Швеції за підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до Європейського Союзу в майбутньому".

Деталі: Магдалена Андерссон повідомила про передачу Зеленському копії листа 1711 року, що зберігається у Державному архіві Швеції. У ньому Король Карл ХІІ дає настанови шведському послу в Константинополі визнати Запорозьку Січ як незалежну державу. 

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За словами Андерссон, ще на початку XVIII століття шведський Король був вражений козацькою демократією.

Зеленський продемонстрував представникам ЗМІ цей документ і зачитав фрагмент: "…щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб всій Україні і Війську Запорозькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя".

Президент розповів, що під час зустрічі обговорювалися оборонні, економічні та енергетичні питання, а також посилення санкцій проти Росії за війну проти України.

Перед зустріччю Магдалена Андерссон відвідала райони Київської області, які були зруйновані російськими окупантами, і особисто побачила, якого масштабу зло принесла Росія на територію України.

Під час зустрічі сторони також предметно обговорили відбудову України. 

"Особливо я хотів би відзначити досвід Швеції в галузі енергозбереження, енергоефективності та в реалізації екологічного порядку денного, зокрема це стосується питання переробки відходів. Я запросив Швецію долучитися до побудови таких нових сучасних заводів в Україні. Підготовка відповідних документів має невідкладно розпочатися на рівні наших урядів. Будемо чекати на підтримку цієї пропозиції з боку Швеції", – сказав президент.

Зеленський подякував Андерсон за гуманітарну підтримку України та українців, адже 100 тисяч українських громадян перебувають у Швеції,

Крім цього, він привітав Швецію з рішенням Мадридського саміту НАТО про вступ країни до Альянсу за прискореною процедурою.

"Україна взяла до відома це рішення й таку процедуру. Ми підтримуємо ваш вибір колективних гарантій безпеки, і я можу відзначити, що це рішення суттєво розширить простір безпеки у Європі", – сказав Зеленський.

Теми: ШвеціяЗеленськийміжнародні відносиниісторія
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