У боях за Лисичанськ Росія зрівнювала міста з землею, на Донеччині буде те саме - британська розвідка

Російські війська після захоплення Лисичанська розширять контроль на практично всю територію Луганської області.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Щодо швидкого захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй заявляти про суттєвий прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме "звільнення" Донбасу", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що на відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: Центральним угрупуванням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, та Південним угрупуванням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна.

За даними розвідки, українські сили, ймовірно, здебільшого відведені у хорошому стані відповідно до існуючих планів. Утримувані українцями райони Сєвєродонецьк-Лисичанськ були виступом, який росіяни могли атакувати з трьох сторін.

Існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до зручнішої для оборони прямішої лінії фронту.

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"Битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу та масованим використанням Росією артилерії, під час якої міста зрівнялися із землею. Бої на Донеччині майже напевно продовжуватимуться в такому ж ключі", - йдеться в повідомленні.