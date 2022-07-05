Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У боях за Лисичанськ Росія зрівнювала міста з землею, на Донеччині буде те саме - британська розвідка

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 08:46

Російські війська після захоплення Лисичанська розширять контроль на практично всю територію Луганської області.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Щодо швидкого захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй заявляти про суттєвий прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме "звільнення" Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Також наголошується, що на відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: Центральним угрупуванням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, та Південним угрупуванням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна.

За даними розвідки, українські сили, ймовірно, здебільшого відведені у хорошому стані відповідно до існуючих планів. Утримувані українцями райони Сєвєродонецьк-Лисичанськ були виступом, який росіяни могли атакувати з трьох сторін.

Існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до зручнішої для оборони прямішої лінії фронту.

ВІДЕО ДНЯ

"Битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу та масованим використанням Росією артилерії, під час якої міста зрівнялися із землею. Бої на Донеччині майже напевно продовжуватимуться в такому ж ключі", - йдеться в повідомленні.

Теми: Українарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Україна
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
Усі новини...
Реклама: