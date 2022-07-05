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У боях за Лисичанськ Росія зрівнювала міста з землею, на Донеччині буде те саме - британська розвідка

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 08:46

Російські війська після захоплення Лисичанська розширять контроль на практично всю територію Луганської області.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Щодо швидкого захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй заявляти про суттєвий прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме "звільнення" Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: Центральним угрупуванням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, та Південним угрупуванням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна.

За даними розвідки, українські сили, ймовірно, здебільшого відведені у хорошому стані відповідно до існуючих планів. Утримувані українцями райони Сєвєродонецьк-Лисичанськ були виступом, який росіяни могли атакувати з трьох сторін.

Існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до зручнішої для оборони прямішої лінії фронту.

"Битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу та масованим використанням Росією артилерії, під час якої міста зрівнялися із землею. Бої на Донеччині майже напевно продовжуватимуться в такому ж ключі", - йдеться в повідомленні.

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Теми: Українарозвідка
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