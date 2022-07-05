Боррель: ЄС звільняється від залежності, що гальмувала рішення проти Путіна

Європейський Союз поступово звільняється від залежності, що довго гальмувала політичні рішення попри агресивність президента РФ Владіміра Путіна.

Про це йдеться у статті високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепа Борреля "Як діють санкції та коли вони вплинуть на Путіна: стаття головного дипломата ЄС".

"До кінця 2022 року Євросоюз скоротить імпорт російської нафти на 90%. Ми також стрімко скорочуємо імпорт газу. Ймовірно, Владімір Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ. Це – один з тих значних прорахунків, що їх припустився російський режим під час цього конфлікту", - йдеться у статті.

Боррель визнав, що настільки швидка відмова від російських енергоносіїв створює серйозні труднощі для багатьох країн ЄС, а також для кількох секторів економіки.

"Але це та ціна, яку ми маємо заплатити за захист нашої демократії та міжнародного права, і ми вживаємо необхідних заходів, аби вирішити ці проблеми в дусі повної солідарності", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розпочав роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого зокрема може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з Росії.

Нагадаємо, Британія, Сполучені Штати, Канада і Японія вже заявили, що в межах нових санкцій проти РФ заборонять імпорт золота з Росії.

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Зазначається, що золото становить вагому частку російського експорту: у 2021 році Росія заробила на ньому близько 15,5 млрд доларів.