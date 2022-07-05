Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель: ЄС звільняється від залежності, що гальмувала рішення проти Путіна

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 09:27
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Європейський Союз поступово звільняється від залежності, що довго гальмувала політичні рішення попри агресивність президента РФ Владіміра Путіна.

Про це йдеться у статті високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепа Борреля "Як діють санкції та коли вони вплинуть на Путіна: стаття головного дипломата ЄС".

"До кінця 2022 року Євросоюз скоротить імпорт російської нафти на 90%. Ми також стрімко скорочуємо імпорт газу. Ймовірно, Владімір Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ. Це – один з тих значних прорахунків, що їх припустився російський режим під час цього конфлікту", - йдеться у статті.

Боррель визнав, що настільки швидка відмова від російських енергоносіїв створює серйозні труднощі для багатьох країн ЄС, а також для кількох секторів економіки.

"Але це та ціна, яку ми маємо заплатити за захист нашої демократії та міжнародного права, і ми вживаємо необхідних заходів, аби вирішити ці проблеми в дусі повної солідарності", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розпочав роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого зокрема може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з Росії.

Нагадаємо, Британія, Сполучені Штати, Канада і Японія вже заявили, що в межах нових санкцій проти РФ заборонять імпорт золота з Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що золото становить вагому частку російського експорту: у 2021 році Росія заробила на ньому близько 15,5 млрд доларів.

Теми: ЄСРосіяПутінсанкції
Головне сьогодні

У Раду внесли законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних по Україні

відеоЗеленський про дозволи від Генштабу: Прошу не ухвалювати без мене подібних рішень

Два міністри уряду Британії пішли у відставку на знак протесту проти дій Джонсона

На Донеччині ворог зосередився на загарбанні дороги Бахмут – Лисичанськ - зведення Генштабу

фотоПісля початку вступу Фінляндії до НАТО Росія раптово відвела свої війська від фінського кордону

Окупанти звозять російський персонал на захоплену ЗАЕС – розвідка ССО

Усі новини...
ЄС
ЄС створить платформу для повоєнної відбудови України
War speeches. Важкий тиждень для Росії: дефолт, поразка в Мадриді та на Зміїному
"Ваші реформи – це питання нашої довіри до вас": як громадськість боролася за кандидатство в ЄС
Останні новини
01:21
Шлях, який має розпочатися вже зараз – генсек ООН про відновлення України
00:21
Сумщина: росіяни гатили по 5 прикордонних громадах
23:50
Росіяни захопили в Маріуполі 2 іноземні судна – Reuters
23:49
фотоСорок тисяч євро в авосьці над Києвом: шахрай "евакуював" видурену готівку коптером
23:38
Поліція розігнала ЛГБТ-акцію в Анкарі: з 50 людей затримали не менше 30
23:14
фотоРакетний обстріл Хмельниччини: росіяни цілилися у водонапірну башту
23:02
За добу ППО відмінусувала 9 крилатих ракет ворога, а ударна авіація – 2 склади боєприпасів РФ
22:33
відеоРозвідка ССО допомогла арті знищити російські "Урагани"
22:26
Економічні новини 5 липня: держслужбовці вивезли за кордон 5 мільйонів доларів, суд заарештував банк росіянина
22:25
НАТО не планує розміщувати військові бази у Швеції та Фінляндії – заступник генсека
Усі новини...