Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боррель: ЄС звільняється від залежності, що гальмувала рішення проти Путіна

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 09:27
Боррель: ЄС звільняється від залежності, що гальмувала рішення проти Путіна
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Європейський Союз поступово звільняється від залежності, що довго гальмувала політичні рішення попри агресивність президента РФ Владіміра Путіна.

Про це йдеться у статті високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепа Борреля "Як діють санкції та коли вони вплинуть на Путіна: стаття головного дипломата ЄС".

"До кінця 2022 року Євросоюз скоротить імпорт російської нафти на 90%. Ми також стрімко скорочуємо імпорт газу. Ймовірно, Владімір Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ. Це – один з тих значних прорахунків, що їх припустився російський режим під час цього конфлікту", - йдеться у статті.

Реклама:

Боррель визнав, що настільки швидка відмова від російських енергоносіїв створює серйозні труднощі для багатьох країн ЄС, а також для кількох секторів економіки.

"Але це та ціна, яку ми маємо заплатити за захист нашої демократії та міжнародного права, і ми вживаємо необхідних заходів, аби вирішити ці проблеми в дусі повної солідарності", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розпочав роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого зокрема може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Британія, Сполучені Штати, Канада і Японія вже заявили, що в межах нових санкцій проти РФ заборонять імпорт золота з Росії.

Зазначається, що золото становить вагому частку російського експорту: у 2021 році Росія заробила на ньому близько 15,5 млрд доларів.

Теми: ЄСРосіяПутінсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
ЄС
Кулеба перерахував задачі України та ЄС, які планують виконати до грудня
Президентка Грузії починає "турне за кандидатський статус" у Європі, попри відсутність згоди уряду
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах
Останні новини
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
Усі новини...
Реклама: