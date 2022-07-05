Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники вже знищили понад 36,3 тисячі російських окупантів - Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 10:37
Фото Генштаб ЗСУ

З початку агресії проти України російські загарбники втратили 36 350 військових та 1 594 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат ворог зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:

особового складу близько 36350 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1594 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18) од,

ВІДЕО ДНЯ

артилерійських систем– 806 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+1) од,

засобів ППО - 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),

крилатих ракет - 144 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од,

спеціальної техніки - 65 (+0).

Теми: війнаарміяУкраїна
Головне сьогодні

Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"

У Раду внесли законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних по Україні

відеоЗеленський про дозволи від Генштабу: Прошу не ухвалювати без мене подібних рішень

Два міністри уряду Британії пішли у відставку на знак протесту проти дій Джонсона

На Донеччині ворог зосередився на загарбанні дороги Бахмут – Лисичанськ - зведення Генштабу

фотоПісля початку вступу Фінляндії до НАТО Росія раптово відвела свої війська від фінського кордону

Усі новини...
війна
У Путіна подумують про проведення "референдумів" на Донбасі у серпні – ЗМІ
У Харкові біля метро відкопали останки двох російських військових, знищених при наступі на місто
Кулеба закликав партнерів обмежити доступ Росії до морських перевезень
Останні новини
03:07
Майже в усій Україні – повітряна тривога
02:56
Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"
02:11
Блінкен не збирається проводити особисту зустріч з Лавровим на саміті G20 – Держдеп США
01:21
Шлях, який має розпочатися вже зараз – генсек ООН про відновлення України
00:21
Сумщина: росіяни гатили по 5 прикордонних громадах
23:50
Росіяни захопили в Маріуполі 2 іноземні судна – Reuters
23:49
фотоСорок тисяч євро в авосьці над Києвом: шахрай "евакуював" видурену готівку коптером
23:38
Поліція розігнала ЛГБТ-акцію в Анкарі: з 50 людей затримали не менше 30
23:14
фотоРакетний обстріл Хмельниччини: росіяни цілилися у водонапірну башту
23:02
За добу ППО відмінусувала 9 крилатих ракет ворога, а ударна авіація – 2 склади боєприпасів РФ
Усі новини...