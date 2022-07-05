Захисники вже знищили понад 36,3 тисячі російських окупантів - Генштаб
Вівторок, 5 липня 2022, 10:37
З початку агресії проти України російські загарбники втратили 36 350 військових та 1 594 танків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Найбільших втрат ворог зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:
особового складу близько 36350 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1594 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18) од,
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артилерійських систем– 806 (+2) од,
РСЗВ - 247 (+1) од,
засобів ППО - 105 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),
крилатих ракет - 144 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од,
спеціальної техніки - 65 (+0).