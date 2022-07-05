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Захисники вже знищили понад 36,3 тисячі російських окупантів - Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 10:37
Захисники вже знищили понад 36,3 тисячі російських окупантів - Генштаб
Фото Генштаб ЗСУ

З початку агресії проти України російські загарбники втратили 36 350 військових та 1 594 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат ворог зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:

особового складу близько 36350 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1594 (+5) од,

ВІДЕО ДНЯ

бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18) од,

артилерійських систем– 806 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+1) од,

засобів ППО - 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),

крилатих ракет - 144 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од,

спеціальної техніки - 65 (+0).

Теми: війнаарміяУкраїна
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